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Politică

Primul termen de judecată, stabilit chiar în ziua înregistrării cererii sau în maximum două zile, în cauzele urgente. UNBR cere extinderea măsurii la nivel național

r Scris de realitatea.net
Primul termen de judecată, stabilit chiar în ziua înregistrării cererii sau în maximum două zile, în cauzele urgente. UNBR cere extinderea măsurii la nivel național
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Uniunea Națională a Barourilor din România (UNBR) salută măsurile adoptate de conducerile instanțelor din circumscripția Curții de Apel Pitești, prin care se urmărește reducerea timpului de așteptare în dosarele care necesită o intervenție judiciară urgentă. Uniunea consideră că această practică ar trebui extinsă și la nivelul celorlalte instanțe din țară.

Sursa: Realitatea

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