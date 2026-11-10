Drumuri și Poduri SA Sibiu desfășoară în această săptămână lucrări de întreținere pe mai multe drumuri județene, în cadrul programului finanțat de Consiliul Județean Sibiu. Intervențiile includ plombări, curățarea șanțurilor, montarea indicatoarelor și refacerea marcajelor rutiere, dar și lucrări de reprofilare a unui drum pietruit. O parte dintre lucrările anunțate continuă intervențiile începute săptămâna trecută. […] The post Drumuri și Poduri Sibiu SA intervine în această săptămână pe mai multe șosele județene. Unde se fac reparații și lucrări de întreținere appeared first on Tribuna – Știri din Sibiu și județ.

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