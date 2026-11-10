Comunicate de presă
10 noiembrie 2026
BULETIN INFORMATIV
10 noiembrie 2026
347 de situații de urgență gestionate de pompierii din București și Ilfov
Activitatea operativă și preventivă din perioada 9-10 noiembrie 2026
ACTIVITATEA OPERATIVĂ
În perioada 9-10 noiembrie 2026, pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Dealul Spirii” București-Ilfov au gestionat 347 de situații de urgență în municipiul București și județul Ilfov.
Cele mai multe solicitări, respectiv 276, au vizat acordarea primului ajutor calificat. Totodată, echipajele au intervenit pentru stingerea a 16 incendii, au desfășurat patru de misiuni de salvare și alte 51 de intervenții în sprijinul comunității.
INTERVENȚII RELEVANTE
Incendiu în terasa unei locuințe din Pantelimon
În această dimineață, 10 noiembrie, un incendiu a izbucnit în terasa unei locuințe situată pe strada Stupilor din localitatea Pantelimon, județul Ilfov. La sosirea primelor echipaje, incendiul se manifesta cu degajări de fum pe o suprafață de aproximativ 20 mp.
În urma evenimentului nu au rezultat victime.
Resurse mobilizate: două autospeciale de stingere cu apă și spumă și un echipaj SMURD.
ACTIVITATEA DE PREVENIRE
În paralel cu misiunile operative, specialiștii Inspecției de Prevenire și personalul operativ au desfășurat activități destinate reducerii riscurilor de producere a situațiilor de urgență.
În perioada de referință au fost efectuate zece controale de prevenire, în urma cărora au fost aplicate 57 de sancțiuni, în cuantum de 104.000 de lei.
RECOMANDĂRI PENTRU SIGURANȚA CETĂȚENILOR
În contextul incendiilor produse la locuințe și anexe gospodărești, reamintim importanța verificării instalațiilor electrice și a mijloacelor de încălzire, a evitării improvizațiilor și a depozitării materialelor combustibile în condiții de siguranță.
În cazul izbucnirii unui incendiu, evacuați imediat clădirea, nu reveniți pentru recuperarea bunurilor și apelați numărul unic de urgență 112 dintr-un loc sigur.
Informații suplimentare privind prevenirea și comportamentul în situații de urgență pot fi consultate pe platforma www.fiipregatit.ro.
BIROUL INFORMARE ȘI RELAȚII PUBLICE
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