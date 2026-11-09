„SUNT AICI! MĂ VEZI?” – expoziție fotografică a comunității surzilor, deschisă publicului la sediul Consiliului Județean Bihor

Asociația Națională a Surzilor din România (ANSR) – Filiala Bihor a marcat luni, 9 noiembrie 2026, împlinirea a 107 ani de la înființarea asociației, printr-o conferință de presă urmată de vernisajul expoziției fotografice „SUNT AICI! MĂ VEZI?”. Evenimentul a fost găzduit de Consiliul Județean Bihor, în noul sediu al instituției.



Expoziția poate fi vizitată de marți, 10 noiembrie, până vineri, 13 noiembrie 2026, la sediul Consiliului Județean Bihor, la etajul 2 al clădirii, lângă Sala Mare. Programul de vizitare este între orele 8:00 și 16:00, iar accesul este liber.



„Suntem bucuroși să vă avem, în ceas aniversar, în noul sediu al Consiliului Județean Bihor, la un eveniment atât de frumos. Îi invit pe toți cei care doresc să viziteze expoziția – și, implicit, o parte a Consiliului Județean – să o facă în această săptămână, în timpul programului nostru de lucru. Persoanelor surde din Bihor și celor care le reprezintă le suntem alături, instituțional și nu numai”, a declarat Horea Abrudan, vicepreședintele Consiliului Județean Bihor.



Expoziția reunește 14 fotografii realizate de Remus Ilisie, artist vizual, vicepreședinte al ANSR – Filiala Bihor și coordonator al Departamentului Cultural al ANSR. Imaginile surprind chipuri, emoții și povești din viața de zi cu zi a persoanelor surde din România.



„Persoanele surde au propria limbă, propria cultură și identitate și propriile povești. Nu vrem să fim invizibili – vrem să fim văzuți, înțeleși și respectați. De aceea expoziția se numește «Sunt aici! Mă vezi?». Fotografiile vorbesc de la sine, iar după ce le veți privi, comunicarea cu persoanele surde va fi mai ușoară”, a transmis Remus Ilisie.



„Mulțumim Consiliului Județean Bihor pentru invitație și pentru găzduirea acestui eveniment. Pentru noi este un prim pas în cunoașterea oamenilor din instituție și sperăm să avem, pe viitor, o colaborare cu activități și întâlniri pozitive. În activitățile pe care le vom organiza vă vom ruga să ne susțineți. Mulțumim tuturor angajaților Consiliului Județean”, a declarat Temelie Nicu Nicolae, președintele ANSR – Filiala Bihor.



Tipărirea fotografiilor a fost realizată cu sprijinul fotografului profesionist Ovi D. Pop. Expoziția a fost prezentată anterior la Primăria Municipiului Oradea și la Camera Deputaților, în Palatul Parlamentului din București.



„O fotografie bună are nevoie de trei elemente: lumină, compoziție și emoție. Portretele vorbesc despre oameni, despre starea lor fizică, mentală și emoțională, iar Remus a surprins foarte bine aceste stări. De aceea a și avut ocazia să expună lucrări atât de importante, atât pentru comunitatea locală, cât și la nivel național”, a spus fotograful Ovi D. Pop, la vernisaj.



La eveniment au participat Temelie Nicu Nicolae, președintele ANSR – Filiala Bihor, Remus Ilisie, vicepreședintele filialei, și Leontina Daragiu, consilier județean. Comunicarea a fost asigurată de Angelica Platon, interpret autorizat de limba semnelor române – limba maternă a comunității surzilor.



ANSR a fost înființată la 9 noiembrie 1919, sub patronajul Reginei Maria, sub denumirea „Asociația Amicală a Surdo-Muților din România”, primul președinte fiind Alexandru Clarnet. În anii 1952–1953 asociația s-a reorganizat și au fost înființate primele 16 filiale județene, iar din 1995 poartă denumirea actuală. Filiala Bihor, cu sediul în Oradea, pe strada General Traian Moșoiu, are în prezent aproximativ 250 de membri activi.