AUDI, BMW și Mercedes Nu Renunță Ușor, Încurajate de UE, Deciziile privind EURO 7 și Motoarele pe Benzină și Motorină iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința Adrian Gabor AUDI, BMW și Mercedes continuă dezvoltarea motoarelor cu ardere internă, în ciuda extinderii producției de automobile electrice și a introducerii normei europene Euro 7, care impune noi cerințe privind emisiile poluante. Cei trei constructori germani nu intenționează să renunțe imediat la propulsoarele tradiționale, preferând să investească în îmbunătățirea tehnologiilor existente, astfel încât acestea să poată […] The post AUDI, BMW și Mercedes Nu Renunță Ușor, Încurajate de UE, Deciziile privind EURO 7 și Motoarele pe Benzină și Motorină first appeared on iDevice.ro - Știri de Ultimă Oră, Tehnologie, România, Știința.

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