Cinci firme interesate să transforme Școala Gimnazială nr. 1 din Fabric într-o școală verde inteligentă

Licitația lansată de Primăria Municipiului Timișoara pentru modernizarea Școlii Gimnaziale nr. 1 din cartierul Fabric a atras cinci oferte. Prin această investiție, municipalitatea va transforma unitatea de învățământ într-o școală verde inteligentă, cu spații moderne și adaptate nevoilor elevilor și profesorilor.

Proiectul municipalității include intervenții la ambele corpuri de clădire ale școlii, dintre care unul are o vechime de aproape 200 de ani. Printre lucrările prevăzute se numără modernizarea instalațiilor electrice, termice și sanitare, înlocuirea tâmplăriei, refacerea finisajelor interioare și exterioare, precum și recondiționarea elementelor decorative ale fațadelor. Totodată, clădirile vor fi termoizolate, ceea ce va contribui la reducerea consumului de energie și la menținerea unei temperaturi confortabile în sălile de clasă pe tot parcursul anului.

Investiția Primăriei Timișoara prevede și reamenajarea spațiilor interioare, astfel încât elevii și profesorii să își desfășoare activitatea în săli de clasă modernizate și mai bine adaptate nevoilor lor. La finalul intervențiilor, școala va dispune și de un laborator de științe și unul de informatică. Totodată, vor fi amenajate un spațiu pentru servirea mesei, un cabinet medical și încăperi dedicate activităților cu elevii cu cerințe educaționale speciale.

Ofertele au fost înregistrate din partea CONSORHOGAR, AUDIOTECH MULTIMEDIA GROUP, FARBRO CAMELEON COMPANY SRL, asocierii CONSTRUCTIM S.A. (lider), ALEX-DIA CONSTRUCT S.R.L și asocierii ALPHA PROJECT (lider), PAUL TERRA SERVICII S.R.L., Bitolia 61 Invest SRL.

Valoarea lucrărilor este estimată la 10,8 milioane de lei, fără TVA, iar durata contractului este de 18 luni.

Serviciul Comunicare