Primăria Timișoara lansează în testare „Timișoara City App”
Primăria Municipiului Timișoara a lansat în fază de testare „Timișoara City App”, prima aplicație oficială a orașului. Aceasta este gândită atât pentru timișoreni, cât și pentru cei care vizitează Timișoara și va fi lansată la începutul lunii viitoare. Utilizatorii pot vedea în timp real poziția mijloacelor de transport public și își pot planifica deplasările, pot cumpăra bilete de transport, pot plăti parcarea prin Timpark, pot afla despre evenimentele care au loc în oraș și pot accesa toate serviciile online ale municipalității. În plus, toate funcționalitățile pot fi accesate cu ajutorul lui Timi, asistenta virtuală a Primăriei, cu care utilizatorii pot interacționa atât în scris, cât și vocal.
„Doar întreab-o pe Timi. Vrem să fie cât mai simplu pentru timișoreni și vizitatori să se descurce în Timișoara, să afle când vine tramvaiul, ce concerte sunt în weekend și cum pot ajunge acolo, ce merită să descopere și să acceseze ușor toate serviciile Primăriei. În perioada aceasta facem îmbunătățiri la funcționalitatea aplicației și îi rugăm pe oameni să o testeze, să ne spună ce lipsește și ce putem face chiar mai simplu. Vrem să putem adăuga în timp și alte funcționalități, să creștem conținutul disponibil și să lucrăm cu organizatorii de evenimente ca să folosească această platformă”, spune viceprimarul Paula Romocean.
În această etapă, Primăria Timișoara îi invită pe utilizatori să testeze aplicația și să transmită observații și propuneri de îmbunătățire. Feedbackul poate fi trimis direct din contul personal, prin meniul din colțul din dreapta sus, la secțiunea „Trimite feedback”. Sugestiile primite vor ajuta municipalitatea să identifice eventualele probleme și să adapteze aplicația la nevoile celor care o folosesc. Aplicația poate fi descărcată atât de pe App Store, cât și de pe Google Play.
Totodată, „Timișoara City App” a fost înscrisă în competiția „Gala Inovării în Sectorul Public 2026”. Timișorenii pot susține proiectul prin vot, până în 22 noiembrie, la adresa: https://inovare.gov.ro/competitie-proiecte/67.
Aplicația reunește mai multe tipuri de funcționalități, utile pentru deplasările zilnice, participarea la evenimente, descoperirea orașului și relația cu administrația locală. Toate sunt disponibile și în limba engleză.
Transport public: Utilizatorii pot urmări în timp real, pe hartă, poziția mijloacelor de transport public, pot consulta traseele și stațiile și își pot planifica deplasările. De asemenea, pot cumpăra direct din aplicație bilete de transport public.
Evenimente și turism: Utilizatorii pot descoperi evenimentele culturale, artistice și de divertisment organizate în Timișoara și pot consulta informațiile necesare pentru participare. Totodată, pentru cei care vizitează Timișoara, dar și pentru localnicii care vor să redescopere orașul, aplicația include informații despre obiective turistice și trasee tematice, care îi ajută să exploreze patrimoniul și atracțiile Timișoarei. Secțiunea este gestionată de Visit Timișoara, organizația de management al destinației.
Parcare și acces pentru vehicule de mare tonaj: Aplicația permite plata parcării prin sistemul Timpark și oferă acces la funcționalitățile dedicate vehiculelor de mare tonaj. Astfel, utilizatorii au la dispoziție, într-un singur loc, servicii care țin de parcare și de accesul auto în oraș.
Serviciile Portalului Unic: „Timișoara City App” integrează toate serviciile disponibile în Portalul Unic al Municipiului Timișoara. Cetățenii pot face programări la Evidența Persoanelor, pot plăti online taxele și impozitele locale, pot depune cereri și documente către Primărie și pot accesa alte servicii administrative, fără deplasări inutile la ghișee. Astfel, timișorenii au la dispoziție, direct din aplicație, serviciile digitale ale municipalității, într-un singur loc.
Toate aceste funcționalități pot fi accesate inclusiv prin Timi, asistenta virtuală a municipalității. Utilizatorii pot formula întrebări și pot solicita informații în scris sau vocal.
Primăria Timișoara continuă să îmbunătățească și să simplifice accesul la serviciile sale publice prin procesul de digitalizare.
Serviciul Comunicare
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