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Politică

Kapka Kassabova vorbește despre rolul Balcanilor în lumea modernă

a Scris de alecsandru ionescu
Kapka Kassabova vorbește despre rolul Balcanilor în lumea modernă
Aosom
Scriitoarea Kapka Kassabova vorbește despre importanța Balcanilor și despre locul aparte pe care această regiune îl ocupă în lumea contemporană.

Sursa: Stiri Pe Surse

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