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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci

A Scris de Administrator
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
Aosom

Primăria municipiului Cluj-Napoca anunță punerea în funcțiune, începând de miercuri, 11 noiembrie 2026, a instalațiilor de semaforizare amplasate în următoarele intersecții și puncte de pe strada Borhanci:  Strada Borhanci – Aleea Violetelor;  Strada Borhanci nr. 11 – Gardenia Residence;  Strada Borhanci – strada Voievodul Gelu;  Strada Borhanci – strada Mihail Sebastian;  Strada Borhanci – zona [...]

Articolul Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci apare prima dată în Cluj-Napoca.

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