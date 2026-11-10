Poliția din India a sfătuit vedetele de la Bollywood să evite locurile publice

Poliția indiană le-a recomandat actorilor cunoscuți de la Bollywood să evite participarea la adunări de amploare, vizitarea locurilor publice și interacțiunea cu fanii în zone aglomerate, după ce un actor a fost împușcat luna trecută în Mumbai, au relatat marți publicațiile locale, citate de Reuters. Poliția din Mumbai a emis această recomandare ca măsură de …

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