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Politică

NATO organizează un exerciţiu antisubmarin în Marea Baltică, la care participă opt ţări membre

a Scris de andreea ignat
NATO organizează un exerciţiu antisubmarin în Marea Baltică, la care participă opt ţări membre
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Suedia găzduieşte, de luni, timp de cinci zile, opt ţări membre NATO pentru un exerciţiu comun în Marea Baltică, un mediu maritim special, în scopul dezvoltării capacităţilor comune de luptă antisubmarin.

Sursa: Stirile Pro.tv

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