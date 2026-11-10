Am fost la primul test de Internet la 50 Gbps din România

Orange a testat pentru prima dată în România tehnologia 50G PON, o nouă generație de internet prin fibră optică, cu o capacitate maximă teoretică de 50 Gbps. În laboratorul lor din sediul Politehnicii București, vitezele au ajuns la aproximativ 40 Gbps la descărcare și încărcare. Am fost să aflăm cum pot fi folosite asemenea conexiuni …

Distribuie: Facebook Instagram