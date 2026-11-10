 Sari la conținut
M
Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
·
Mesagerul | Știri care contează
Tech

Google schimbă regulile pentru Android Auto. Milioane de telefoane mai vechi riscă să nu mai funcționeze pe ecranul mașinii

o Scris de ozana mazilu
Google schimbă regulile pentru Android Auto. Milioane de telefoane mai vechi riscă să nu mai funcționeze pe ecranul mașinii
Aosom
Google a modificat oficial cerințele minime pentru utilizarea Android Auto, platforma care permite conectarea telefonului la sistemul multimedia al mașinii.

Sursa: Playtech

Citește mai departe la sursa originală
Distribuie: Facebook

La curent cu ultimele articole

Tech