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Carambol de proporții în Bulgaria: 11 morți și peste 70 de mașini implicate. Greșelile pe care șoferii trebuie să le evite când conduc prin ceață. Video

d Scris de diana dumitrache
Carambol de proporții în Bulgaria: 11 morți și peste 70 de mașini implicate. Greșelile pe care șoferii trebuie să le evite când conduc prin ceață. Video
Aosom
Un accident rutier de proporții a avut loc marți dimineață, 10 noiembrie 2026, pe autostrada Trakia din Bulgaria, unde zeci de autoturisme și camioane au fost implicate în mai multe coliziuni în lanț. Potrivit informațiilor transmise de autoritățile bulgare și preluate de Reuters, 11 persoane au murit, iar numeroase altele au fost rănite. Ceața extrem […]

Sursa: Playtech

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