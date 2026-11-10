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Politică

Ce bunuri nu se împart la divorț. Ce prevede legea despre averea soților

g Scris de georgiana ioniță
Ce bunuri nu se împart la divorț. Ce prevede legea despre averea soților
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La divorț, bunurile soților se împart în funcție de regimul matrimonial, momentul în care au fost dobândite și proveniența banilor.

Sursa: Stirile Pro.tv

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