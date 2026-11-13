ANM: Conform textelor; – cod galben pentru Teleorman

Fenomene vizate: conform textelor;.



Interval de valabilitate: conform textelor;.



Zone afectate: conform textelor și harții;.



INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 13 noiembrie, ora 10 – 15 noiembrie, ora 10 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, ninsori la munte, la altitudini mai mari de 1500 m, răcire accentuată a vremii Zone afectate: conform textului Vineri (13 noiembrie) va ploua în general moderat cantitativ, în vestul, nord-vestul și în centrul țării, iar în cursul nopții (13/14 noiembrie) în regiunile sudice. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă și pe alocuri vor fi însoțite de descărcări electrice și de intensificări de scurtă durată ale vântului. În noaptea de vineri spre sâmbătă (13/14 noiembrie) la început în nordul Carpaților Orientali, apoi și în restul zonei montane vor predomina precipitațiile sub formă de lapoviță și ninsoare și se va depune strat de zăpadă (în general de 5...10 cm). În a doua parte a nopții, lapoviță și ninsoare, posibil cu depunere de strat de zăpadă, vor fi și în estul și în sud-estul Transilvaniei. Cantitățile de apă vor fi local de 15....25 l/mp, iar în zona montană și în Muntenia de 30...35 l/mp. Vineri, vântul se va intensifica treptat în toată țara, cu viteze la rafală în general de 50...65 km/h, iar la munte de peste 90 km/h. Sâmbătă (14 noiembrie) vremea se va răci accentuat, temperaturile maxime se vor situa în general între 6 și 11 grade, iar minimele din dimineața zilei de duminică vor fi negative în cea mai mare parte a țării, iar în estul Transilvaniei va fi ger (în jurul a -10 grade). ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 14 noiembrie, ora 01 – 14 noiembrie, ora 11 Fenomene vizate: ploi însemnate cantitativ Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor fi sub formă de aversă, iar cantitățile de apă, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, vor fi de 20...35 l/mp. În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.



Sursa: Administrația Națională de Meteorologie.

Sursa: Administrația Națională de Meteorologie Citește mai departe la sursa originală ↗