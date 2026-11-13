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Calendarul restricțiilor pentru mașinile vechi din București. Ce autoturisme nu vor mai putea circula din 2027 și până în 2032

d Scris de diana dumitrache
Calendarul restricțiilor pentru mașinile vechi din București. Ce autoturisme nu vor mai putea circula din 2027 și până în 2032
Aosom
Bucureștiul ar putea intra în rândul capitalelor europene care limitează circulația mașinilor poluante, după modelul aplicat deja în orașe precum Londra, Paris sau Bruxelles. Primăria Capitalei propune introducerea treptată a unor restricții pentru autoturismele vechi, începând cu 1 noiembrie 2027. Măsurile ar urma să fie extinse până în 2032, în funcție de norma de poluare […]

Sursa: Playtech

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