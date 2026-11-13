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Vine iarna în România. ANM anunță ninsori, rafale de până la 140 km/h și temperaturi de -10 grade

d Scris de diana dumitrache
Vine iarna în România. ANM anunță ninsori, rafale de până la 140 km/h și temperaturi de -10 grade
Aosom
România se pregătește pentru o schimbare bruscă a vremii, după o perioadă cu temperaturi neobișnuit de ridicate. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ploi abundente, intensificări puternice ale vântului, ninsori la munte și o răcire accentuată, care va cuprinde întreaga țară în weekend. Dacă vineri, în București, temperaturile vor ajunge la 27 de grade, duminică […]

Sursa: Playtech

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