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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Economie

„Alții cu facultăți grele nu ajung la suma asta”. Meseria din spatele conturilor OnlyFans, plătită cu 2.500 de euro lunar

d Scris de daniel guţă
„Alții cu facultăți grele nu ajung la suma asta”. Meseria din spatele conturilor OnlyFans, plătită cu 2.500 de euro lunar
Aosom
O agenție care administrează conturi OnlyFans caută un specialist în producție de conținut, căruia îi oferă 2.500 de euro pe lună. Anunțul de angajare a stârnit numeroase reacții în online.

Sursa: Adevarul

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