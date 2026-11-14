„Alții cu facultăți grele nu ajung la suma asta”. Meseria din spatele conturilor OnlyFans, plătită cu 2.500 de euro lunar

Situație critică în SUA: Cea mai mare suspendare a zborurilor de la atacurile din 11 septembrie 14 Nov 2026

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Aproape 120 de drone au vizat Ucraina în timpul nopții 14 Nov 2026

Politico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace (Gândul) 14 Nov 2026

Cum văd românii reforma care ar putea schimba România din temelii: doar 15 județe în loc de 41 VIDEO (Realitatea) 14 Nov 2026

George Simion, la forumul internațional AUR: Democrația din România moare încet, dar sigur (Cotidianul) 14 Nov 2026