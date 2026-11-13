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Consiliul European informal de la Dublin. Discuții fără decizii despre inteligenţa artificială și responsabilitatea gestionării ei

a Scris de ana dima
Consiliul European informal de la Dublin. Discuții fără decizii despre inteligenţa artificială și responsabilitatea gestionării ei
Aosom
Nu s-au luat decizii, ci doar au existat poziţionări de principiu pe toate subiectele care urmează să fie concretizate în etape viitoare, a spus Nicușor Dan. The post Consiliul European informal de la Dublin. Discuții fără decizii despre inteligenţa artificială și responsabilitatea gestionării ei appeared first on Cotidianul RO.

Sursa: Cotidianul Ro

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