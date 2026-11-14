Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde

O nouă întâlnire a fost organizată luni, 9 noiembrie, de Asociația ,,Gabrielle” în sala de conferințe de la Casa Verde.

Participanții au avut parte de o discuție deschisă și informații practice din domeniul medical, precum și de răspunsuri la întrebările pe care le-au avut. Toate aceste informații s-au tradus în opțiuni reale pentru pacientul oncologic, iar administrația locală va sprijini și pe viitor organizarea acestor întâlniri la Casa Verde.



Asociațiile care doresc să organizeze astfel de întâlniri la Casa Verde pot consulta procedura de rezervare la următorul link:

PROCEDURĂ OCUPARE SPAȚIU