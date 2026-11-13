Liderii europeni cer accelerarea investițiilor în inteligența artificială: "Europa trebuie să devină un actor suveran în domeniu"

Tech 13 Nov 2026

VIDEO Un Airbus cu pasageri la bord a lovit pista de două ori la aterizarea pe Heathrow. Piloții au întrerupt manevra și au urcat din nou în aer

Pasagerii au trăit momente de panică atunci când credeau că au ajuns la destinație, dar avionul a lovit pista de două ori și a fost nevoit să se...