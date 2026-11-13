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Liderii europeni cer accelerarea investițiilor în inteligența artificială: "Europa trebuie să devină un actor suveran în domeniu"

a Scris de andreea năstase
Liderii europeni cer accelerarea investițiilor în inteligența artificială: "Europa trebuie să devină un actor suveran în domeniu"
Aosom
Liderii europeni au cerut vineri investiții mai mari și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale (AI), subliniind necesitatea consolidării poziției Europei în competiția tehnologică globală și a obținerii autonomiei strategice

Sursa: Stiri Pe Surse

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