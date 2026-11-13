Toate decolările din SUA, blocate de o pană de comunicații. Momentan nu sunt indicii de atac cibernetic, dar cauza rămâne necunoscută

Politico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace (Gândul) 14 Nov 2026

Cum văd românii reforma care ar putea schimba România din temelii: doar 15 județe în loc de 41 VIDEO (Realitatea) 14 Nov 2026

George Simion, la forumul internațional AUR: Democrația din România moare încet, dar sigur (Cotidianul) 14 Nov 2026

VIDEO Clipul în care Nicușor Dan se laudă că „nu-i place PSD-ul”. Acuzat de dublă măsură în cazurile Ovidiu Vanghele și PSD (Cotidianul) 14 Nov 2026

Alertă în Marea Neagră! Navă comercială lovită de o dronă în apele teritoriale ale României. Ce au transmis autorităților marinarii aflați la bord (B1tv) 14 Nov 2026