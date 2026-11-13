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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Toate decolările din SUA, blocate de o pană de comunicații. Momentan nu sunt indicii de atac cibernetic, dar cauza rămâne necunoscută

a Scris de andrei simion
Toate decolările din SUA, blocate de o pană de comunicații. Momentan nu sunt indicii de atac cibernetic, dar cauza rămâne necunoscută
Aosom
O pană de comunicații a blocat decolările în SUA. Mii de zboruri întârziate sau anulate

Sursa: Playtech

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