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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Politică

Cum văd românii reforma care ar putea schimba România din temelii: doar 15 județe în loc de 41 VIDEO (Realitatea)

z Scris de ziar com copyright directway
Cum văd românii reforma care ar putea schimba România din temelii: doar 15 județe în loc de 41 VIDEO (Realitatea)
Aosom
PSD pregătește o reformă administrativă de amploare, iar una dintre variantele aflate în (…)

Sursa: Ziar.com

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