Cum văd românii reforma care ar putea schimba România din temelii: doar 15 județe în loc de 41 VIDEO (Realitatea)

Tech 13 Nov 2026

Ce înseamnă alerta „ATC Zero” care ține toate avioanele din SUA la sol. Pasager: „Pilotul a spus că se întâmplă ceva mult mai grav”

Starea critică numită „ATC Zero” este un termen tehnic care indică faptul că nu mai pot fi furnizate deloc servicii de control al traficului aeri...