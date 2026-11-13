Avioanele, oprite la sol în SUA. Ordin extrem de rar al autorităților americane la nivel național

Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a dispus vineri o suspendare a tuturor decolărilor nivel național „din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță”, după ce a raportat probleme de comunicații la centrele de control al traficului aerian, potrivit Reuters și CNBC. Anunțul înseamnă că avioanele aflate în aer pot ateriza, însă …

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