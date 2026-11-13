Ce înseamnă alerta „ATC Zero” care ține toate avioanele din SUA la sol. Pasager: „Pilotul a spus că se întâmplă ceva mult mai grav”

Starea critică numită „ATC Zero” este un termen tehnic care indică faptul că nu mai pot fi furnizate deloc servicii de control al traficului aerian. Potrivit înregistrărilor audio captate pe ATC.com, un controlor de trafic din zona Chicago a avertizat piloții că s-au pierdut toate frecvențele radio și sistemele automatizate folosite pentru preluarea și monitorizarea avioanelor, din cauza unor defecțiuni de echipament.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗