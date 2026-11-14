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Politică

Situație critică în SUA: Cea mai mare suspendare a zborurilor de la atacurile din 11 septembrie

d Scris de daniel mihai dragomir
Situație critică în SUA: Cea mai mare suspendare a zborurilor de la atacurile din 11 septembrie
Aosom
Fostul președinte NTSB compară actuala criză a aviației din SUA cu atacurile din 11 septembrie. Află ce spune despre centrele de control și decizia FAA.

Sursa: Stiri Pe Surse

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