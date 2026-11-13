Microsoft își cere scuze pentru pana globală și anunță că serviciul de e-mail revine la normal
Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | LCitește mai departe la sursa originală
Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
O nouă întâlnire a fost organizată luni, 9 noiembrie, de Asociația ,,Gabrielle” în sala de conferințe de la Casa Verde. Participanții a...
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Avioanele, oprite la sol în SUA. Ordin extrem de rar al autorităților americane la nivel național
Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a dispus vineri o suspendare a tuturor decolărilor nivel național „din cauza unor circumstanțe ex...
Consiliul European informal de la Dublin. Discuții fără decizii despre inteligenţa artificială și responsabilitatea gestionării ei
Nu s-au luat decizii, ci doar au existat poziţionări de principiu pe toate subiectele care urmează să fie concretizate în etape viitoare, a spus...
Microsoft își cere scuze pentru pana globală și anunță că serviciul de e-mail revine la normal
Compania Microsoft a anunțat că a remediat problema care a stat la baza unei întreruperi masive la nivel mondial, incident ce a afectat milioane...
Liderii europeni cer accelerarea investițiilor în inteligența artificială: "Europa trebuie să devină un actor suveran în domeniu"
Liderii europeni au cerut vineri investiții mai mari și dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale (AI), subliniind necesitatea consolidăr...
Microsoft vine cu explicații după pana majoră care i-a afectat serviciile: Nu a fost un atac cibernetic, nici o problemă legată de AI
Microsoft a anunțat vineri că pana de amploare care i-a afectat serviciile a fost provocată de o problemă tehnică, fără legătură cu activități ci...
VIDEO Un Airbus cu pasageri la bord a lovit pista de două ori la aterizarea pe Heathrow. Piloții au întrerupt manevra și au urcat din nou în aer
Pasagerii au trăit momente de panică atunci când credeau că au ajuns la destinație, dar avionul a lovit pista de două ori și a fost nevoit să se...