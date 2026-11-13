Microsoft își cere scuze pentru pana globală și anunță că serviciul de e-mail revine la normal

Compania Microsoft a anunțat că a remediat problema care a stat la baza unei întreruperi masive la nivel mondial, incident ce a afectat milioane de utilizatori și a perturbat activitatea instituțiilor și companiilor din zeci de state, precizând că procesul de restabilire completă a serviciilor este în plină desfășurare. Gigantul software și-a cerut scuze pentru disfuncționalitățile apărute și a subliniat că pana a fost provocată de o problemă tehnică, excluzând ipoteza unei breșe de securitate cibernetică, relatează CNN.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗