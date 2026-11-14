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Politică

VIDEO Clipul în care Nicușor Dan se laudă că „nu-i place PSD-ul”. Acuzat de dublă măsură în cazurile Ovidiu Vanghele și PSD (Cotidianul)

z Scris de ziar com copyright directway
VIDEO Clipul în care Nicușor Dan se laudă că „nu-i place PSD-ul”. Acuzat de dublă măsură în cazurile Ovidiu Vanghele și PSD (Cotidianul)
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„Domnului Nicușor Dan i s-a așezat un nod în gât ieri când vorbea despre jignirile lui Vanghele (…)

Sursa: Ziar.com

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