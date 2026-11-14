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Politică

LIVE TEXT - Război în Ucraina: Aproape 120 de drone au vizat Ucraina în timpul nopții

d Scris de daniel mihai dragomir
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Aproape 120 de drone au vizat Ucraina în timpul nopții
Aosom
Aproape 120 de drone au vizat Ucraina în timpul nopții, fiind înregistrate lovituri în mai multe regiuni, inclusiv în Kiev și Odesa.

Sursa: Stiri Pe Surse

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