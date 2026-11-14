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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
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Politică

Politico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace (Gândul)

z Scris de ziar com copyright directway
Politico: De ce Europa nu poate desemna un singur negociator care să-l înfrunte pe Putin. Cine va reprezenta UE la discuțiile de pace (Gândul)
Aosom
După discuțiile de la Abu Dhabi, SUA au cerut în mod explicit invitarea Europei la masa (…)

Sursa: Ziar.com

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