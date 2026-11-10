Atac terorist în Spania. Un rucsac abandonat a explodat pe o stradă din orașul Oviedo, în nordul țării. Un polițist a fost ucis, iar altul a fost grav rănit, în timp ce interveneau pentru dezamorsarea bombei. Cu puțin timp înainte, o fată de 17 ani a fost împușcată în apropiere, dar nu este clar dacă atacatorul a fost același care a plasat și ghiozdanul.

Explozia a avut loc marți dimineață, în jurul ore locale 8:40 (9:40 pe ora României), în momentul în care polițiști din cadrul Unității Canine Speciale a Spaniei au sosit pentru a examina un rucsac suspect. În momentul în care unul dintre polițiști a mutat rucsacul în exterior pentru a asigura siguranța localnicilor, a avut loc […]

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