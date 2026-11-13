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Economie

Câți bani ar putea primi la pensie românii plătiți acum cu salariul mediu sau minim. Estimările unui economist

o Scris de oana doroșenco
Câți bani ar putea primi la pensie românii plătiți acum cu salariul mediu sau minim. Estimările unui economist
Aosom
Un analist economic a estimat ce pensii ar putea avea românii în funcție de salariile câștigate în prezent.

Sursa: Ziua De Cluj

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