Situație de criză profundă la Electromagnetica Ploiești, singura fabrică de rachete antigrindină din România

Criză în industria de apărare. Sindicatele atrag atenția că Uzina Electromecanica din Ploiești, singura fabrică de rachete antigrindină din România, se află într-o situație critică și riscă falimentul. În exclusivitate la Realitatea PLUS, președintele Alianței Sindicatelor din Apărare, Constantin Bucuroiu, a declarat că industria românească de profil „moare în picioare”, în timp ce liderii politici se laudă că sprijină industria națională de apărare.

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