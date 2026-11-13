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Politică

Situație de criză profundă la Electromagnetica Ploiești, singura fabrică de rachete antigrindină din România

e Scris de emanuel focșan
Situație de criză profundă la Electromagnetica Ploiești, singura fabrică de rachete antigrindină din România
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Criză în industria de apărare. Sindicatele atrag atenția că Uzina Electromecanica din Ploiești, singura fabrică de rachete antigrindină din România, se află într-o situație critică și riscă falimentul. În exclusivitate la Realitatea PLUS, președintele Alianței Sindicatelor din Apărare, Constantin Bucuroiu, a declarat că industria românească de profil „moare în picioare”, în timp ce liderii politici se laudă că sprijină industria națională de apărare.

Sursa: Realitatea

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