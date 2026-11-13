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Politică

Abonamente gratuite la transport în 2027 pentru pensionarii din Zona Metropolitană Cluj și persoanele cu dizabilități. Anunțul CTP

z Scris de ziua de cluj
Abonamente gratuite la transport în 2027 pentru pensionarii din Zona Metropolitană Cluj și persoanele cu dizabilități. Anunțul CTP
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Compania de Transport Public Cluj-Napoca începe, din 16 noiembrie, eliberarea abonamentelor gratuite pentru anul 2027, pentru transportul public în comun, destinate mai multor categorii de beneficiari.

Sursa: Ziua De Cluj

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