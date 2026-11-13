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Economie

Cine primește tichetul de energie de 50 de lei pe lună și cum îl folosește pentru factura la curent

t Scris de tudor dima
Cine primește tichetul de energie de 50 de lei pe lună și cum îl folosește pentru factura la curent
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Tichetul de energie oferă 50 de lei pe lună pentru factura la curent. Ghidul arată cine îl primește, cum se depune cererea și cum se plătește factura.

Sursa: Ziarul Financiar

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