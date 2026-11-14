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Economie

Decizie finală ICSID pe Roșia Montană. România pierde 5 miliarde de dolari (DCNews)

z Scris de ziar com copyright directway
Decizie finală ICSID pe Roșia Montană. România pierde 5 miliarde de dolari (DCNews)
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Vineri, 13 noiembrie 2026, afacerea Roșia Montană s-a încheiat.

Sursa: Ziar.com

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