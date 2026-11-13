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Economie

Economia României revine pe creștere după trei trimestre slabe. Nazare: Bugetul pe 2027 trebuie să susțină redresarea

a Scris de afrodita cicovschi
Economia României revine pe creștere după trei trimestre slabe. Nazare: Bugetul pe 2027 trebuie să susțină redresarea
Aosom
Economia României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea față de trimestrul precedent, după trei trimestre de scădere sau stagnare. Este cel mai bun avans trimestrial din ultimii patru ani, însă revenirea nu înseamnă că dificultățile au fost depășite.

Sursa: Adevarul

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