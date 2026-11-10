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Economie

Explozia prețurilor RCA: Cât va costa o poliță de asigurare obligatorie începând din ianuarie

e Scris de e-politic ro
Explozia prețurilor RCA: Cât va costa o poliță de asigurare obligatorie începând din ianuarie
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O data la șase luni, prețul asigurarii obligatorii RCA crește tot mai mult, fara o justificare clara, ajungand in prezent sa coste aproape cat o mașin

Sursa: Ziuanews.ro

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