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Economie

„I se spune Drumul Aurului, dar arată în ultimul hal”. Ținutul uitat unde au fost descoperite pepite gigantice de aur nativ

d Scris de daniel guţă
„I se spune Drumul Aurului, dar arată în ultimul hal”. Ținutul uitat unde au fost descoperite pepite gigantice de aur nativ
Aosom
În Munții Metaliferi, în vecinătatea municipiului Brad, au fost descoperite unele dintre cele mai spectaculoase acumulări de aur nativ din România. La două decenii de la închiderea minelor, fostele comunități miniere continuă să resimtă declinul industriei care le-a adus prosperitatea.

Sursa: Adevarul

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