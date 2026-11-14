Nava spațială Starship a companiei lui Musk a reintrat pe orbită. Racheta-purtătoare a aterizat în apele Golfului Mexic

Încercarea companiei SpaceX de a-și recupera întreagă navă spațială Starship nu a avut succes. Vineri, când se pregătea de aterizarea la rampa de lansare, racheta-purtătoare a căzut în flăcări, în Golful Mexic. Nava spațială a reușit totuși să intre pe orbită, în cadrul celui mai îndrăzneț test de până acum.

Sursa: Mediafax Ro Citește mai departe la sursa originală ↗