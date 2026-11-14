Paradoxul post-Brexit: Populația imigrantă din Marea Britanie a crescut masiv, depășind toate statele G7
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Întâlnirea pacienților oncologici, la Casa Verde
O nouă întâlnire a fost organizată luni, 9 noiembrie, de Asociația ,,Gabrielle” în sala de conferințe de la Casa Verde. Participanții a...
Comunicat PMB
13-11-2026: Cifrele dezastrului găsit la STB, în urma insolvenței: pierderi de 767 de milioane de lei, salarii de până la 31.000 de lei, 36 de sp...
Comunicat PMB
13-11-2026: Unde ieșim în săptămâna 16 - 22 noiembrie în București. Premieră la Teatrul Stela Popescu, expoziție dedicată Lui Luchian, Tonitza și...
Finanțare asigurată pentru centrul în care elevii din Bihor vor afla ce liceu și ce meserie li se potrivesc
Consiliul Județean Bihor a semnat contractul de finanțare pentru înființarea Centrului Județean de Orientare Școlară și Profesională Bihor. Aici,...
Ședință extraordinară - Consiliul Județean Timiș
Publicat în 13 noiembrie 2026 Ultima actualizare pagină: Florescu Corina...
Primăria Timișoara pregătește un nou Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii, cu laborator propriu și spații de spitalizare pentru pacienții cu boli rare
Municipiul Timișoara va avea un Centru Regional de Genetică Medicală la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”, cu laborator propriu și cinci paturi p...
Casa Albă, reacție după blocarea zborurilor din SUA / Vești de ultim moment despre pasagerii și aeronavele afectate
O defecțiune de comunicații a blocat decolările în SUA. FAA a ridicat restricția, dar American Airlines avertizează asupra unor noi anulări.
Veronica Grosu solicită Guvernului soluții pentru salvarea industriei auto, pe fondul dificultăților de la Uzina Dacia din Mioveni.
Adresată: Domnului Prim-Ministru, Luca-Alexandru Niculescu De către: Deputat Veronica Grosu, Circumscripția electorală nr. 35, Suceava Obiectul i...
Nava spațială Starship a companiei lui Musk a reintrat pe orbită. Racheta-purtătoare a aterizat în apele Golfului Mexic
Încercarea companiei SpaceX de a-și recupera întreagă navă spațială Starship nu a avut succes. Vineri, când se pregătea de aterizarea la rampa de...
Toate decolările din SUA, blocate de o pană de comunicații. Momentan nu sunt indicii de atac cibernetic, dar cauza rămâne necunoscută
O pană de comunicații a blocat decolările în SUA. Mii de zboruri întârziate sau anulate
Ce înseamnă alerta „ATC Zero” care ține toate avioanele din SUA la sol. Pasager: „Pilotul a spus că se întâmplă ceva mult mai grav”
Starea critică numită „ATC Zero” este un termen tehnic care indică faptul că nu mai pot fi furnizate deloc servicii de control al traficului aeri...
Avioanele, oprite la sol în SUA. Ordin extrem de rar al autorităților americane la nivel național
Administrația Federală a Aviației (FAA) din SUA a dispus vineri o suspendare a tuturor decolărilor nivel național „din cauza unor circumstanțe ex...