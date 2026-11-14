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Politică

Paradoxul post-Brexit: Populația imigrantă din Marea Britanie a crescut masiv, depășind toate statele G7

d Scris de daniel mihai dragomir
Paradoxul post-Brexit: Populația imigrantă din Marea Britanie a crescut masiv, depășind toate statele G7
Aosom
Populația imigrantă din Marea Britanie a crescut cu 55% din 2015, depășind statele G7, în ciuda Brexitului. Află datele complete dintr-un raport al OCDE.

Sursa: Stiri Pe Surse

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