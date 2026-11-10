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Primăria Cluj-Napoca pune în funcțiune noi instalații de semaforizare pe strada Borhanci
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Economie

Începe emiterea abonamentelor gratuite CTP pentru 2027! Cine beneficiază/ LISTA centrelor de vânzare a cardurilor

z Scris de ziua de cluj
Începe emiterea abonamentelor gratuite CTP pentru 2027! Cine beneficiază/ LISTA centrelor de vânzare a cardurilor
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Pensionarii și seniorii din Cluj-Napoca pot solicita, începând de marți, 10 noiembrie 2026, abonamentele gratuite de transport în comun pentru anul 2027.

Sursa: Ziua De Cluj

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