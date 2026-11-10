Luca Niculescu, după ce Unitatea 1 de la Cernavodă s-a oprit din nou: „Nu ne doream un asemenea incident”

Premierul Luca Niculescu a declarat marți că speră ca Unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare de la Cernavodă să fie din nou funcționale în una-două zile, după o nouă deconectare a Unității 1 de la Sistemul Energetic Național. „Nu ne doream un asemenea incident”, a afirmat el, precizând încă că este „clar că situația se va rezolva rapid”.

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