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Economie

Luca Niculescu: „România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană” (Realitatea)

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Luca Niculescu: „România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană” (Realitatea)
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România a obținut o victorie importantă în litigiul internațional privind proiectul minier de la (…)

Sursa: Ziar.com

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