Luca Niculescu spune că ambele reactoare de la Cernavodă ar putea fi funcționale în 1-2 zile. Cum va fi iarna care vine

Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, că speră ca unitățile 1 și 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă să fie din nou pe deplin funcționale într-o zi sau două, după ce unitatea 1 s-a oprit din nou luni seară.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗