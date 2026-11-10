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Economie

Luca Niculescu spune că ambele reactoare de la Cernavodă ar putea fi funcționale în 1-2 zile. Cum va fi iarna care vine

m Scris de milena niță
Luca Niculescu spune că ambele reactoare de la Cernavodă ar putea fi funcționale în 1-2 zile. Cum va fi iarna care vine
Aosom
Premierul Luca Niculescu a declarat, marți, că speră ca unitățile 1 și 2 de la centrala nucleară de la Cernavodă să fie din nou pe deplin funcționale într-o zi sau două, după ce unitatea 1 s-a oprit din nou luni seară.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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