Minivacanță de 1 Decembrie 2026: patru zile libere consecutive pentru români

Se apropie tot mai mult minivacanța de 1 decembrie. În acest an, majoritatea angajaților, dar și elevii se vor bucura de patru zile libere consecutive. Așa că mulți dintre ei deja își fac planuri pentru weekendul prelungit. Sfântul Andrei, sărbătorit luni, 30 noiembrie, și Ziua Națională, marți, 1 decembrie, se leagă de weekend. Așa se […]

Sursa: National - Ziarul National Citește mai departe la sursa originală ↗