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Economie

Orașul în care se fabrică piesele pentru cele mai mari turbine eoliene din lume, înalte de peste 100 de metri

i Scris de ionela stănilă
Orașul în care se fabrică piesele pentru cele mai mari turbine eoliene din lume, înalte de peste 100 de metri
Aosom
În portul Bilbao din Spania sunt fabricate piesele gigantice de oțel, lungi de peste 105 metri și cu o greutate de peste 2.300 de tone, pentru Hornsea 3, cel mai mare parc eolian marin din lume.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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