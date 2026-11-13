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Economie

Prețurile locuințelor din Constanța continuă să urce. Faleza Nord și Dacia conduc topul scumpirilor

c Scris de corina vârlan
Prețurile locuințelor din Constanța continuă să urce. Faleza Nord și Dacia conduc topul scumpirilor
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Apartamentele din Constanța se vând la prețuri mai ridicate decât la începutul lui 2026. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat cumpărătorilor de către proprietari și dezvoltatori a urcat cu aproape 4% din ianuarie și până la finalul lunii trecute.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L

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