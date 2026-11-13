Prețurile locuințelor din Constanța continuă să urce. Faleza Nord și Dacia conduc topul scumpirilor

Apartamentele din Constanța se vând la prețuri mai ridicate decât la începutul lui 2026. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro, prețul mediu solicitat cumpărătorilor de către proprietari și dezvoltatori a urcat cu aproape 4% din ianuarie și până la finalul lunii trecute.

Sursa: Ziar Online - Site Cu Știri De Top Din România | L Citește mai departe la sursa originală ↗