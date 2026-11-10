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Economie

Proiect imobiliar cu blocuri de până la 8 etaje și grădiniță, în Florești. Decizia este la urbaniștii clujeni

s Scris de sergiu vlăgea
Proiect imobiliar cu blocuri de până la 8 etaje și grădiniță, în Florești. Decizia este la urbaniștii clujeni
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Proiectul este pe ordinea de zi a ședinței de joi a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism (C.T.A.T.U) a județului Cluj.

Sursa: Ziua De Cluj

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